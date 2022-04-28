Райф вернул в Украину первые 150 миллионов наличных, которые обменяли в Европе

Райффайзен Банк инкассировал в Украине наличные деньги на сумму почти 150 миллионов, которую обменяли украинские переселенцы в Европе.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Там отметили, что эти банкноты будут снова использоваться для внутреннего наличного обращения в стране.

Напоминаем:

Услуга обмена гривневых наличных за рубежом доступна сейчас для временно перемещенных украинцев. Эта услуга Райффайзен Банка осуществляется в банках Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии.