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Райф вернул в Украину первые 150 миллионов наличных, которые обменяли в Европе

Четверг, 28 апреля 2022, 23:02 - Илья Колдомасов

Райффайзен Банк инкассировал в Украине наличные деньги на сумму почти 150 миллионов, которую обменяли украинские переселенцы в Европе.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Там отметили, что эти банкноты будут снова использоваться для внутреннего наличного обращения в стране.

Напоминаем:

Услуга обмена гривневых наличных за рубежом доступна сейчас для временно перемещенных украинцев. Эта услуга Райффайзен Банка осуществляется в банках Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии.

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Райффайзен банк
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