Райф вернул в Украину первые 150 миллионов наличных, которые обменяли в Европе
Четверг, 28 апреля 2022, 23:02 -
Райффайзен Банк инкассировал в Украине наличные деньги на сумму почти 150 миллионов, которую обменяли украинские переселенцы в Европе.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Там отметили, что эти банкноты будут снова использоваться для внутреннего наличного обращения в стране.
Напоминаем:
Услуга обмена гривневых наличных за рубежом доступна сейчас для временно перемещенных украинцев. Эта услуга Райффайзен Банка осуществляется в банках Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии.
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