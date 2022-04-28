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85% отключенных газораспределительных станций сосредоточено в 4 областях

Четверг, 28 апреля 2022, 22:05 - Илья Колдомасов

Наибольшее количество отключенных газораспределительных станций приходится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области – 85% от общей.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Без газоснабжения остаются более 213 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

Общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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