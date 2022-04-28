85% отключенных газораспределительных станций сосредоточено в 4 областях
Четверг, 28 апреля 2022, 22:05 -
Наибольшее количество отключенных газораспределительных станций приходится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области – 85% от общей.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Без газоснабжения остаются более 213 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.
Общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"