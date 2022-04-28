В Одессе объяснили, куда делось горючее на АЗС
Четверг, 28 апреля 2022, 20:32 -
Проблемы с горючим в Одессе и области обусловлены повреждением российскими войсками Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, есть задержки со снабжением.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Отмечается, что сейчас решаются вопросы импорта из европейских стран через Молдову и Румынию топлива на АЗК "SOCAR", "Катрал", "БРСМ".
Однако топливо стабильно транспортируют на АЗК "ОККО" "WOG", АЗС "Motto".
Однако в Одессе отмечают, что проблемы с горючим в ряде сетей, даже те, чья логистика не пострадала, не всегда могут вовремя подвозить топливо, в результате чего возникает ажиотаж на АЗС области.
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