В Одессе объяснили, куда делось горючее на АЗС

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Проблемы с горючим в Одессе и области обусловлены повреждением российскими войсками Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, есть задержки со снабжением.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Отмечается, что сейчас решаются вопросы импорта из европейских стран через Молдову и Румынию топлива на АЗК "SOCAR", "Катрал", "БРСМ".

Однако топливо стабильно транспортируют на АЗК "ОККО" "WOG", АЗС "Motto".

Однако в Одессе отмечают, что проблемы с горючим в ряде сетей, даже те, чья логистика не пострадала, не всегда могут вовремя подвозить топливо, в результате чего возникает ажиотаж на АЗС области.