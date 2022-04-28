В Финляндии конфисковали две Ferrari и две моторные лодки путинского олигарха Ротенберга

Финская власть конфисковала два спортивных автомобиля Ferrari общей стоимостью 300 тыс евро и две моторные лодки общей стоимостью 225 тыс евро российского подсанкционного олигарха Бориса Ротенберга.

Об этом сообщает Yle.

Обе машины были записаны на Романа Ротенберга, сына олигарха.

Общая стоимость автомобилей оценивается в 300 тыс евро, моторных лодок - 225 тыс евро.

ЕС ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле, ранее он попал в список санкций США.

"Семья Ротенберга в 1990-х годах жила в Хельсинки. Борис и Роман Ротенберги имеют финское гражданство. Роман Ротенберг также хорошо разговаривает на финском.

Борис и его брат Аркадий - близкие друзья президента РФ Владимира Путина. Они познакомились в конце 1960-х в Ленинграде благодаря общему увлечению - дзюдо. В 2000-х Ротенберги разбогатели после того, как Путин пришел к власти", - пишет издание.

Отдел журналистских расследований Yle MOT не смог связаться с Борисом Ротенбергом, чтобы получить комментарии.

В Финляндии непосредственным выполнением санкций ЕС занимается МИД, однако практически за конфискацию отвечает ведомство по взысканию долгов (Ulosottovirasto). Весной примерно в 80 случаях конфискация, совершенная ведомством, была связана с санкциями, добавляет Yle.

Общая сумма конфискованного составляет несколько десятков миллионов евро.

Экономическая правда