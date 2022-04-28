Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из России – Шольц

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Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что страна должна быть готова к тому, что Россия прекратит поставки газа подобно тому, как это произошло с Польшей и Болгарией.

Об этом сообщает Spiegel.

"Нужно быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать", - сказал Шольц.

По его словам, никто не может знать, что на уме у хозяина Кремля Владимира Путина.

"Они очень эффективны", – сказал Шольц о санкциях, введенных ЕС, США и странами G7. По его словам, Россия отдает себе отчет, что это наносит значительный ущерб ее собственным возможностям развития и санкции будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет".

Шольц предположил, что санкции Запада не прекратятся, если Россия предложит прекращение огня на основе территориальных достижений в Украине. Только полный вывод кремлевских войск из Украины может сделать возможным прекращение санкций.

Как сообщалось, с 24 февраля экспорт ископаемого топлива из России по морю и трубопроводам оценивается в 63 млрд евро, 71% этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз.

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали: Германия (9,1 млрд. евро), Италия (6,9 млрд. евро), Китай (6,7 млрд. евро), Нидерланды (5,9 млрд. евро), Турция (4 ,1 млрд. евро) и Франция (3,8 млрд. евро)

Европейская правда