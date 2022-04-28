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Украинские заводы по производству электропроводки для BMW и Porsche вернулись к 100% загрузке

Четверг, 28 апреля 2022, 19:08 - Cергей Мельник

Производитель электрожгутов для автомобилей французской компании Nexans, который в течение первого квартала 2022 года на своих трех производственных площадках поддерживал загрузку на уровне 85% мощностей, вернулся к 100%-й загрузке.

Об этом сообщается в финансовом отчете Nexans, передает "Интерфакс-Украина".

"В течение первого квартала… наши объекты продолжали работать более чем на 85% их номинальной мощности, и теперь бизнес вернулся в нормальное русло, что примечательно в условиях войны", – цитируется генеральный директор Nexans в обнародованном 27 апреля финотчете компании за первый квартал 2022 года.

Отмечается, что несмотря на то, что заводы в Украине работали в первом квартале не в полную мощность, в целом направление автомобильных жгутов компании Nexans выросло на 15,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года за счет увеличения доли рынка.

Работающее в Украине с 2007 года ООО "Электроконтакт Украина" – производитель кабельных сетей для автомобилей концернов BMW, Porsche, AUDI, VW. Материнской компанией является входящая в концерн Nexans немецкая Elektrokontakt GmbH.

Имеет три производственных подразделения во Львовской области – в Бродах, Перемышлянах и Золочеве.

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