Mastercard вслед за Visa посчитал потери от прекращения работы в РФ
Расходы международной платежной системы Mastercard за первый квартал 2022 года из-за прекращения деятельности в России и международных санкций против ее клиентов составили 34 млн. дол.
Об этом говорится в отчетности компании за 1 квартал 2022 года.
При этом чистый убыток из-за выхода из России за прошлый квартал составил $4 млн.
"Чистые расходы состоят из административных расходов в размере $34 млн, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых подсанкционных клиентов, что компенсируется чистой прибылью в $30 млн", - говорится в отчете компании.
При этом совокупная чистая прибыль за квартал выросла на 43% в годовом выражении и составила $2,631 млрд.
"Вторжение России в Украину ознаменовало мрачное начало 2022 года, поскольку война впервые вернулась в Европу за десятилетие", - заявил генеральный директор Mastercard.
Даже в контексте этой сложной геополитической ситуации у нас хороший старт в 2022 году со стабильным ростом доходов и доходов", - добавил он.
Mastercard и Visa прратили работу в России в марте. Ранее Visa оценила потери от прекращения работы в России в $60 млн.
Экономическая правда
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