Фридман и партнеры продали мобильного оператора в Алжире за 680 миллионов долларов

Телекоммуникационный холдинг VEON реализовал пут-опцион на продажу 45,57% в алжирском телеком-операторе Djezzy – стоимость сделки составит 682 миллиона долларов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщили в компании, в результате сделки часть VEON получит Алжирский национальный инвестфонд, которому уже принадлежит контрольный пакет оператора.

VEON с середины 2021 года деконсолидировал финансовые показатели в Алжире, переведя актив в статус "предназначенный для продажи".

Группа VEON (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("ВымпелКом" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и других странах.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящий в "Альфа-групп" подсанкционного в ЕС и Великобритании российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.

Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.