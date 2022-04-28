Из-за боевых действий отключены 47 газораспределительных станций – Оператор ГТС
В Украине из-за боевых действий общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47 из 1395, 85% из них – в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете Оператора ГТС Украины от 28 апреля.
"С начала недели из-за повреждения распределительных сетей облгазов были остановлены две газораспределительные станции – в Донецкой и Харьковской областях.
Общее количество отключенных газораспределительных станций составляет 47 из 1395. При содействии военно-гражданских администраций продолжается совместная работа с местными облгазами по восстановлению газоснабжения для ряда населенных пунктов Украины", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество отключенных ГРС приходится на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области – 85% от общей.
Активные боевые действия делают невозможным доступ к ряду объектов для проведения ремонтных работ, говорят в Операторе ГТС Украины.
"Кроме ремонтов, связанных с ликвидацией последствий боевых действий, Оператор ГТС Украины продолжает выполнение профилактических мероприятий – ремонтных работ и технического обслуживания – для поддержания надежного функционирования ГТС и в рамках подготовки к следующему ОЗП", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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