Веревский покупает сам у себя 130 тысяч гектаров земли, чтобы поддержать Kernel – Forbes

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Агрохолдинг Kernel продаст почти 30% земельного банка учредителю компании и крупнейшему акционеру (39,16% акций) Андрею Веревскому. За сделку компания получает 210 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой биржи, передает Forbes.

Веревский получит 134 тысяч гектаров пашни с инфраструктурой, техникой и оборотными средствами.

"На такое решение руководство идет для снижения бизнес-рисков и улучшения ликвидности в среднесрочной перспективе", – говорится в заявлении компании.

В Kernel объяснили, что неопределенность сроков возобновления экспорта может привести к сокращению земельного банка и, таким образом, снизить будущие сельскохозяйственные показатели.

В заявлении отмечается, что агрохолдинг некоторое время искал других инвесторов, но никто не проявил интереса, поэтому инвестиционная компания, контролируемая Веревским, согласилась выступить в качестве инвестора "последней надежды".

Веревский приобретет корпоративные права, ведь Kernel арендует землю. Бизнесмен заплатит примерно 1560 долларов за гектар.

Деньги от сделки помогут компании обслуживать долг, объясняет стратег финансовой компании Finteum Андрей Нестерук. На 31 декабря у холдинга было 818 млн. долларов краткосрочного долга, 454 млн. долларов на счетах и продукции на складах на 400–500 млн. долларов.

В марте компания попросила у банков отложить погашение обязательств на конец сентября 2022 года.

Ни один из критических объектов агрохолдинга не получил существенных разрушений, сообщается в отчете за январь-март 2022 года. Два завода группы расположены на временно оккупированной территории и доступ к ним ограничен, но товары группы находятся в безопасном месте и должным образом хранятся.