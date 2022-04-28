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Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay продаст бизнес в России

Четверг, 28 апреля 2022, 17:50 - Алексей Павлыш

Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA, владелец брендов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay решил продать свой бизнес в России.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление компании.

"В настоящее время европейское руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями", – говорится в заявлении.

Компания не уточнила, с кем ведутся переговоры.

Напоминаем:

В марте LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, заявила, что необходимые меры по закрытию магазинов в России завершены и они прекращают работу.

Ранее компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития, а также закрыла интернет-продажу всех своих брендов.

Экономическая правда

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Польша ритейл компании Россия
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