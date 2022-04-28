Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay продаст бизнес в России
Польский ритейлер и производитель одежды LPP SA, владелец брендов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay решил продать свой бизнес в России.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление компании.
"В настоящее время европейское руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями", – говорится в заявлении.
Компания не уточнила, с кем ведутся переговоры.
Напоминаем:
В марте LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, заявила, что необходимые меры по закрытию магазинов в России завершены и они прекращают работу.
Ранее компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития, а также закрыла интернет-продажу всех своих брендов.
Экономическая правда
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