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УЗ добавляет сообщение с Польшей для Ровно и Бердичева

Четверг, 28 апреля 2022, 17:29 - Алексей Павлыш

В "Укрзалізниці" объявили, что добавляют сообщения с Польшей для Ровно и Бердичева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Так, уже с 1 мая поезд 23/24 Киев – Хелм будет останавливаться в Бердичеве в 01:37 и в Ровно в 05:26. Прибытие в польский Хелм в 11:30.

Обратная остановка в Ровно предусмотрена в 01:00, а в Бердичеве в 04:31", - говорится в сообщении.

При этом вокзалы обоих городов будут открыты круглосуточно, чтобы дать возможность пассажирам дождаться конца комендантского часа.

 

В УЗ отметили, что польская дирекция железных дорог продлила с 1 по 31 мая возможность бесплатного пользования польскими поездами для украинских беженцев.

Экономическая правда

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Укрзализныця Польша
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