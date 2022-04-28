Германия готова рассмотреть санкции ЕС против Сбербанка, которые раньше блокировала – СМИ

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Германия, ранее блокировавшая какие-либо санкции против российского Сбербанка, готова рассмотреть их в шестом санкционном пакете против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников.

Так, Германия готова рассмотреть вопрос о включении Сбербанка, крупнейшего банка России. Ранее страна противостояла призывам других стран ЕС, в частности, Польши и стран Балтии, наложить на этот банк санкции и исключить его из международной системы SWIFT.

Сейчас эти страны, а также Украина, настаивают на том, чтобы ЕС добавил больше российских банков в санкционный список.

По словам дипломатов и документов, располагаемых Bloomberg, Берлин был озабочен тем, что введение санкций против Сбербанка приведет к нарушению энергетических операций. Но в последние недели Германии удалось перейти к альтернативным поставщикам энергии, и теперь готовится поддержать постепенное эмбарго на российскую нефть.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что ЕС еще раз рассмотрит вопросы российских банков, в том числе Сбербанк, в ходе обсуждений шестого санкционного пакета.

США уже ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка. Британия запретила банку производить расчеты в фунтах стерлингов из-за своей финансовой системы. ЕС вместе с США и Великобританией также наложили санкции на генерального директора банка Германа Грефа.

Напоминаем:

Ранее ЕС отключил семь российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро.

Евросоюз готовит постепенное нефтяное эмбарго против России, которое могут одобрить после второго тура французских президентских выборов 24 апреля.



