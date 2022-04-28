Домой вернулись уже 25% украинцев – Forbes

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Доля украинских мигрантов и внутренне перемещенных вернувшихся домой во время войны составляет 25%.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ООН, украинского и иностранных правительств, а также аналитику перемещений украинцев от Vodafone Ukraine.

Данные оценочные и не претендуют на абсолютную точность.

"Далеко от собственного жилья остаются около 9 млн украинцев – более 20% всего населения. В том числе 5 млн находятся в пределах государства, 4 млн – за рубежом, больше всего – в Польше", – говорится в материале.

Из 2,9 млн беженцев, пересекших украинско-польскую границу с начала войны, более 1 млн въезжали в Польшу, чтобы потом попасть в другие страны, более 700 тысяч вернулись в Украину.

В России находятся около 400 тысяч беженцев, в том числе принудительно перемещенных лиц. Далее по числу беженцев в списке Чехия, Германия и Венгрия.

Относительно внутренних переселенцев: часть из них, пожив в начале войны в другом регионе Украины, уже вернулись домой. Только из-за границы вернулось более 1 млн человек, количество внутренне перемещенных лиц может быть не меньше.

Полученные Forbes цифры отличаются от данных ООН, согласно которым выехали из Украины более 5,2 млн человек, еще 7,1 млн стали внутренне перемещенными лицами. ООН фиксирует только первую страну прибытия. Из-за отсутствия авиационного сообщения статистика имеется только по сопредельным странам, которые часто используются как транзитные.

Статистика от Минсоцполитики Украины также отличается – цифры вдвое ниже: с начала полномасштабного наступления России количество зарегистрированных внутриперемещенных лиц выросло до 3,4 млн. человек. За два месяца прибавилось 2 млн человек.