ЦАР второй в мире сделала bitcoin официальным платежным средством
Центральноафриканская Республика (ЦАР) узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком.
Об этом пишет Reuters.
Таким образом, ЦАР стала первой страной в Африке и только второй в мире, которая это сделала.
"Несмотря на большие запасы золота и алмазов, Центральноафриканская Республика является одной из самых бедных и наименее развитых стран мира", - пишет агентство.
"Президент поддерживает этот законопроект, поскольку он улучшит условия проживания граждан Центральной Африки", - сказал руководитель аппарата президента ЦАР Обэд Намсио.
В комментарии Reuters он назвал это "решительным шагом для открытия новых возможностей для нашей страны".
ЦАР стала второй страной мира, которая приняла решение о легализации криптовалюты как платежного средства - после Сальвадора.
МВФ ранее раскритиковал решение Сальвадора, заявив о больших рисках для финансовой стабильности государства.
Экономическая правда
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