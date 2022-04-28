ЦАР второй в мире сделала bitcoin официальным платежным средством

Центральноафриканская Республика (ЦАР) узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом, ЦАР стала первой страной в Африке и только второй в мире, которая это сделала.

"Несмотря на большие запасы золота и алмазов, Центральноафриканская Республика является одной из самых бедных и наименее развитых стран мира", - пишет агентство.

"Президент поддерживает этот законопроект, поскольку он улучшит условия проживания граждан Центральной Африки", - сказал руководитель аппарата президента ЦАР Обэд Намсио.

В комментарии Reuters он назвал это "решительным шагом для открытия новых возможностей для нашей страны".

ЦАР стала второй страной мира, которая приняла решение о легализации криптовалюты как платежного средства - после Сальвадора.

МВФ ранее раскритиковал решение Сальвадора, заявив о больших рисках для финансовой стабильности государства.

Экономическая правда