Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов

Производитель сигарет под торговыми марками Davidoff, West, "Максим" компания Imperial Brands перестала владеть российскими дочерними структурами.

Об этом сообщает "Интерфакс".

С 27 апреля две структуры компании — "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" и производственная компания "Империал Тобакко Волга" — принадлежат четырем физическим лицам.

По 30% долей в обеих компаниях принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28% долей у Сергея Бронецкого, 12% — у Александра Наумова.

Кобзев входил в совет директоров "Торговая компания "Мегаполис" — крупнейшего дистрибьютера сигарет. Иванов работал финансовым директором в "Дикси Групп".

Бронецкий — основной владелец компании "Бабилон", занимающейся дистрибуцией никотинсодержащей продукции. Наумов — владелец и гендиректор ООО "Резалт Консалтинг".

В марте Imperial Brands объявила о приостановке работы в России, в том числе производства на заводе в Волгограде. Затем компания начала переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.

20 апреля компания сообщила, что передала бизнес российским инвесторам. Сделку в ближайшее время должен согласовать местный регулятор. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидала неденежное списание в размере 225 миллионов фунтов стерлингов.