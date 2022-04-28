Shell отказалась от смесей нефтепродуктов с российским происхождением

Нефтегигант Shell больше не будет принимать нефтепродукты, содержащие какую-либо долю российского происхождения.

Об этом сообщает Reuters.

Лондонский Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива. Теперь компания отказывается от такой формулы.

В заявке на покупку груза для авиационного топлива на торговой платформе Platts, с которой ознакомилось Reuters, Shell написала: "Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный Продавцом товар не будет иметь происхождение из Российской Федерации (РФ) и не был смешан с любой -каким продуктом, произведенным в РФ, и транспортировка проданных товаров не начнется с РФ или включать транзит через территорию РФ".

Впоследствии представитель Shell подтвердил изменение условий агентству. В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от российской составляющей которых Shell постепенно отказывается.