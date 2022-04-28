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Пенсию, которую невозможно доставить по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке – Минсоц

Четверг, 28 апреля 2022, 11:59 - Алексей Павлыш

Пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных территориях, окруженных, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в Ощадбанке.

Как сообщили в Минсоцполитики, правительство приняло соответствующее решение.

"Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета", - пояснили в министерстве.

Если человек не обратился в Ощадбанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.

"Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания через Ощадбанк или другой выбранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Минсоцполитики пенсии Ощадбанк
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