В РФ операторы связи поднимают цены на фоне санкций и проблем с оборудованием

В РФ крупнейшие мобильные операторы в апреле подняли цены или архивировали некоторые тарифы на фоне санкций и нехватки оборудования.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

При этом крупнейшие операторы повышают тарифы одновременно впервые за несколько лет - в среднем подорожание составило 10%.

По данным газеты, "Мегафон" повысил стоимость тарифов "Минимум", "Интернет", "Звонки", "МегаТариф", "Максимум" примерно на 30 рублей.

"Изменения обусловлены увеличением расходов компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи", – отметил представитель оператора.

МТС поднял цены на 30-50 рублей на "Нетариф" и "Нетариф Джуниор" в нескольких регионах. В МТС заверили, что "для действующих абонентов ничего не изменилось".

Tele2 прибрал в архив тарифы линейки "Мой Теле2": "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Супер онлайн+" и запустил их обновленные версии.

По словам представителя компании, оператор добавил в новую тарифную линейку подписки на стриминг Wink и more.tv и безлимит для мессенджера Discord, расширил пакеты интернета и минут.

В среднем, услуги связи в России в апреле подорожали на 10%, пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Сейчас основная причина повышения цен на мобильную связь - расходы увеличившихся операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию", - добавил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

Экономическая правда