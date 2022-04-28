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Один из лидеров мировой бьюти-индустрии Coty прекратит работу в РФ

Четверг, 28 апреля 2022, 10:00 - Алексей Павлыш

Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности в РФ. Coty производит и продает продукцию под 80 брендами, включая Max Factor, Rimmel и CoverGirl.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что в 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty. В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составлял 4,63 млрд долларов.

Компания не ожидает, что этот шаг повлияет на цели по доходу и прибыли на 2022 финансовый год.

В портфеле бьюти-гиганта около 80 брендов парфюмерной и косметической продукции.

Coty производит и продает продукцию под брендами Alexander McQueen, Guess, Londa, Adidas, Balenciaga, Chlo, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Miu Miu, Tiffany & Co. Компании принадлежат торговые марки косметики для масс-маркета – Max Factor, Rimmel и CoverGirl.

Экономическая правда

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компании Россия
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