Один из лидеров мировой бьюти-индустрии Coty прекратит работу в РФ

Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности в РФ. Coty производит и продает продукцию под 80 брендами, включая Max Factor, Rimmel и CoverGirl.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что в 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty. В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составлял 4,63 млрд долларов.

Компания не ожидает, что этот шаг повлияет на цели по доходу и прибыли на 2022 финансовый год.

В портфеле бьюти-гиганта около 80 брендов парфюмерной и косметической продукции.

Coty производит и продает продукцию под брендами Alexander McQueen, Guess, Londa, Adidas, Balenciaga, Chlo, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Miu Miu, Tiffany & Co. Компании принадлежат торговые марки косметики для масс-маркета – Max Factor, Rimmel и CoverGirl.

Экономическая правда