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США изучают возможность передачи Украине замороженных средств Центробанка России

Четверг, 28 апреля 2022, 09:22 - Cергей Мельник
 
Michael A. McCoy/The New York Times/Bloomberg via Getty Images

Власти США рассматривают возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

По словам Блинкена, сейчас вопрос заключается в том, есть ли в США положения законодательства, позволяющие конфискацию. Этот вопрос рассматривают сотрудники Министерства юстиции. 

"Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию", – заявил Блинкен.

В ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи заявил, что Федеральная резервная система США заморозила почти 100 млрд долларов Центробанка России.

В конце февраля Евросоюз запретил своим гражданам все операции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Похожее решение приняли США: американским гражданам запретили проводить с российским ЦБ операции, а также с Минфином и ФНБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов из примерно 640 млрд долларов.

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