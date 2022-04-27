Реальные доходы россиян перешли к падению на фоне войны

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) отреагировали на войну в Украине и санкции Запада падением: по итогам первого квартала 2022 года они сократились на 1,2% в годовом выражении.

Это следует из оценок Росстата социально-экономического положения страны за март 2022 года, передает The Bell.

Причина спада реальных располагаемых доходов россиян – резкий рост цен на фоне санкций и девальвации рубля. В марте годовая инфляция в России подскочила до 16,7% с 9,2% в феврале – столь значительный рост показателя за месяц стал рекордным с января 1999 года (тогда цены выросли на 8,38%).

Данных по реальным зарплатам за март пока нет, Росстат представит их только через месяц. Но реальные пенсии в марте под натиском инфляции сократились на 7,1% к февралю и на 8,3% в годовом выражении.

Из оценок Росстата следует, что по итогам первого квартала 2022 года расходы населения (17,1 трлн рублей) превысили его доходы (15,82 трлн рублей). Это означает, что россияне тратили сбережения (показатель сбережений населения сократился на 1,3 трлн рублей).

Подавляющая часть доходов (92,7%) ушла на текущее потребление – то есть покупку товаров и оплату услуг.

Покупательная способность денежных доходов населения снизилась: в частности, россияне по итогам первого квартала могли купить меньше картофеля (720 кг вместо 960 кг в месяц), сахара (540 вместо 666 кг в месяц), лука (984 кг вместо 1,1 тонны в месяц), белокочанной капусты (495,3 кг вместо 1,5 тонн в месяц), чем годом ранее.

Уровень официальной безработицы в марте 2022 года не изменился по сравнению с февралем и составил 4,1% от экономически активного населения или 3,1 млн человек.