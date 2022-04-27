Министр финансов России оценил дефицит бюджета на 2022 год в 2 миллиарда долларов

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета России на 2022 год, по его предварительной оценке, составит 1,6 триллиона рублей или около 2,16 миллиарда долларов по официальному курсу.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Итоговый размер дефицита бюджета "будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства" и мер поддержки, которые еще могут потребоваться российской экономике, добавил он.

"У нас отсрочка — 1,6 трлн руб. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов",— сообщил Силуанов.

Возникший дефицит он охарактеризовал как "кассовый разрыв", отметив, что напрямую этот разрыв связан с отсрочками по уплате налогов.

"Просто эти деньги перейдут через год", – уверяет глава Минфина.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году бюджет России ожидает нулевой профицит.

Ранее Минфин сообщал, что федеральный бюджет на 2022–2023 годы будет составлен как профицитный, подчеркивая отсутствие планов по изменению объема внутренних заимствований.