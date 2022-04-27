Угольное эмбарго и финансовые ограничения: Швейцария ввела очередные санкции против РФ

Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против РФ в рамках dsполнения решения об имплетентации пятого пакета санкций ЕС.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вступают в силу в 18.00 27 апреля 2022 года.

"Решением от 27 апреля Швейцария предпринимает новые меры, принятые ЕС 8 апреля с учетом продолжающейся военной агрессии России в Украине. На заседании 13 апреля Федеральный совет принял решение принять пятый пакет санкций ЕС.

Новые меры включают в себя далеко идущие санкции в отношении товаров, включая запрет на импорт древесины и угля, а также товаров, которые являются важными источниками дохода для России (например, цемент, морепродукты, икра).

Также предусмотрен запрет на экспорт товаров, которые могут помочь укрепить промышленные мощности России (например, промышленных роботов или химической продукции)", - говорится в заявлении.

Последующие санкции вступают в силу и в финансовом секторе.

Запрещается какая-либо поддержка государственных и публичных российских организаций. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан России или физических или юридических лиц, проживающих в России.

Услуги для таких трастов также запрещаются, говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Евросоюз после согласования 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

Экономическая правда