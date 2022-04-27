Mercedes-Benz недополучил 700 миллионов евро прибыли из-за ухода из России

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Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей класса люкс Mercedes-Benz Group AG за первые три месяца года сократилась почти на 20% из-за более высоких затрат, связанных с приостановкой бизнеса в России после войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала до 3,49 млрд евро за три месяца, закончившихся 31 марта, по сравнению с 4,29 млрд евро годом ранее, что привело к падению прибыли на акцию до 3,26 евро с 4,01 евро годом ранее.

Одной из причин падения стало решение Mercedes приостановить бизнес с Россией после нападения Москвы на Украину. По словам компании, этот шаг привел к расходам в размере 709 миллионов евро, что эквивалентно 754 миллионам долларов.

Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 10% до 487 тысяч автомобилей в первом квартале "в основном из-за узких мест в поставках полупроводников, блокировок Covid-19, а также войны в Украине", говорится в отчете компании.

Прибыль Mercedes до вычета процентов и налогов, которая не включает специальные сборы и расходы, за квартал выросла на 11% до 5,23 млрд евро.

Штутгартский производитель автомобилей и фургонов заявил, что на бизнес в течение года повлияет продолжающаяся нехватка полупроводников, рост цен на сырье, продолжающиеся сбои из-за пандемии Covid-19, особенно в Китае, и новая волатильность в цепочках поставок из-за войны в Украине.

"Геополитические и макроэкономические условия по-прежнему характеризуются исключительной степенью неопределенности, включая войну в Украине, ее влияние на цепочки поставок и динамику цен на сырье и энергию", – заявили в Mercedes.