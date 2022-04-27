Сервис Spotify отключил 2 миллиона российских премиум-пользователей

Музыкальный стриминговый сервис Spotify, ранее объявивший о выходе из России, прекратил предоставление услуг для 2,1 млн пользователей из РФ.

Об этом говорится в отчете Spotify за 1 квартал 2022 года.

Компания подчеркивает, что в отчетный период ей удалось нарастить базу пользователей с платной премиум-подпиской на 15% – теперь их стало 182 млн.

Такого результата компания достигла, несмотря на прекращение работы в России: в марте от сервиса было отключено 1,5 млн пользователей, в апреле - еще 600 тыс человек.

В общей сложности Spotify ежемесячно теперь пользуются 422 млн человек – это на 19% больше, чем годом ранее. По данным компании, количество слушателей, пользующихся бесплатной версией сервиса с рекламой и разными ограничениями составляет 252 млн человек.

Ранее в Spotify рассчитывали достичь 183 млн премиум-подписчиков за квартал, но немного не достигли этой цели по причине ухода с российского рынка.

"Если исключить влияние нашего ухода из России, рост абонентской базы превзошел ожидания", – заявляют в компании.

Напоминаем:

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, налагающих ограничения на распространение информации внутри страны.

Платформа перестала работать в РФ 11 апреля – с этого дня россияне упустили возможность пользоваться сервисами на сайте и в приложении.

Экономическая правда