Покупка Twitter: Маску грозит неустойка в 1 миллиард долларов в случае разрыва сделки

Миллиардер Илон Маск должен будет уплатить Twitter Inc комиссию в размере 1 млрд долларов, если он решит выйти из сделки по приобретению соцсети за 44 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Согласно условиям соглашения, это может произойти, если миллиардер не сможет найти достаточные средства на приобретение Twitter, включая выкуп акций, имеющиеся в наличии долговые и финансовые обязательств компании.

В понедельник Twitter сообщил, что Маск получил 25,5 миллиарда долларов долгового и маржинального финансирования.

В случае выхода из соглашения Twitter обязан будет заплатить такую ​​же комиссию.

Соглашение можно расторгнуть, если его не закроют до 24 октября.

Дату можно продлить еще на шесть месяцев для выполнения определенных условий закрытия.

Напомним:

Самый богатый человек мира, миллиардер Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Экономическая правда