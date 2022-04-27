Joom возобновляет доставку "Укрпоштой" в Украину

Укрпошта возобновила доставку в Украину заказов из латвийского маркетплейса Joom.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

С 25 апреля Joom предоставил доступ ко всему ассортименту товаров (включая товары от китайских продавцов). С начала войны все маркетплейсы приостановили доставку в Украину.

Joom один из первых убрал с сайта уведомления об ограничении продаж товаров украинским пользователям.

"До войны на Joom было зарегистрировано около 1 млн уникальных покупателей из Украины. Теперь у них есть возможность снова заказывать онлайн. А Укрпошта продолжит и дальше искать совместно с международными маркетплейсами способы поддержки украинских продавцов и покупателей", – заявила директор департамента международных операций Юлия Павленко.

При оформлении заказа на Joom для доставки доступны только отделения Укрпошты, которые сейчас работают на выдачу и прием отправлений. Отделения в оккупированных областях или там, где проходят интенсивные боевые действия, могут временно не предоставлять услугу доставки отправлений.

Joom – международный маркетплейс, на котором широко представлены товары со всего мира, особенно из Китая. Маркетплейс предлагает 20 млн товаров от 5 тыс. продавцов. До войны украинцы с доставкой от Укрпошты заказывали ежемесячно около 500 тыс. посылок.

Экономическая правда