Работу в Польше нашли 80 тысяч украинских беженцев

В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.

Об этом рассказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, сообщает 24 канал.

"Из 77 тысяч примерно 47,5% работают в промышленных отраслях. То есть это работники на разных предприятиях. 10,3% работают в сфере услуг. 8,5% работают в офисных сферах, еще 4% – как специалисты в узких сферах", – рассказала Джоболда.

По словам эксперта, одну-две недели назад для женщин было меньше рабочих мест. Сейчас ситуация изменяется.

Она добавила, что была тенденция выезда на праздники, но большинство из тех, кто приехал в военное время и начал работать, остается на своих рабочих местах. Джоболда рассказала, что примерно 15–20% людей бросают работу и возвращаются в Украину. Однако, по ее словам, это не столь большая цифра.

"Большинство украинцев, приехавших в Польшу, находятся на обеспечении. Они получили дотации от польских властей, также есть бесплатные центры, где можно проживать, и часть этих людей не идет на работу, потому что им достаточно тех средств, которые они получают, чтобы прожить здесь какой-то период", – рассказала Джоболда.