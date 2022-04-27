Укрзализныця назначает новый поезд: из Киева в польский Хелм

Укрзализныця объявила о назначении нового поезда в сообщении Киев-Хелм-Киев с 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: прибывающие в Хелм пассажиры могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11", - объясняют в УЗ.

Аналогичный маршрут возможен и в обратном направлении: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31 – по словам УЗ, это дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.

Экономическая правда