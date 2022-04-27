В сервисах оператора "Киевстар" произошел сбой
Пользователи оператора "Киевстар" сообщают о сбоях в работе сети, оператор заявил об аварии.
Источник: Kyivstar в Twitter
Дословно Kyivstar: "Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним".
"Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсацию".
"Простите за сложности. Некоторые наши сервисы сейчас не работают. Мы уже работаем над устранением сложностей, возникших в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме!
Обещаем, что в ближайшее время все починим".
Детали: Пользователи сообщают, что телефоны "даже не регистрируется в сети".
Сбои в работе сети наблюдаются в разных регионах Украины.
ОБНОВЛЕНО
Официальная позиция компании, прямая речь:
"В ночь с 26 на 27 апреля в работе информационных систем Киевстар произошел временный сбой, из-за чего у части клиентов наблюдались краткосрочные ограничения в работе голосовых услуг. Наши технические специалисты приложили максимальные усилия, чтобы решать эту проблему как можно скорее. Мы ведь понимаем важность связи в это непростое время. Уже в течение нескольких часов сервисы у клиентов снова начали работать. В качестве компенсации мы предоставим нашим клиентам, кто испытал проблему, дополнительные пакеты услуг в виде минут для звонков на другие сети или гигабайты интернета".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"