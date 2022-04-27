В сервисах оператора "Киевстар" произошел сбой

Пользователи оператора "Киевстар" сообщают о сбоях в работе сети, оператор заявил об аварии.

Источник: Kyivstar в Twitter

Дословно Kyivstar: "Друзья, знаем об аварии. Уже все чиним".

"Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсацию".

"Простите за сложности. Некоторые наши сервисы сейчас не работают. Мы уже работаем над устранением сложностей, возникших в наших системах. Вскоре все будет работать в полном объеме!

Обещаем, что в ближайшее время все починим".

Детали: Пользователи сообщают, что телефоны "даже не регистрируется в сети".

Сбои в работе сети наблюдаются в разных регионах Украины.

ОБНОВЛЕНО

Официальная позиция компании, прямая речь:

"В ночь с 26 на 27 апреля в работе информационных систем Киевстар произошел временный сбой, из-за чего у части клиентов наблюдались краткосрочные ограничения в работе голосовых услуг. Наши технические специалисты приложили максимальные усилия, чтобы решать эту проблему как можно скорее. Мы ведь понимаем важность связи в это непростое время. Уже в течение нескольких часов сервисы у клиентов снова начали работать. В качестве компенсации мы предоставим нашим клиентам, кто испытал проблему, дополнительные пакеты услуг в виде минут для звонков на другие сети или гигабайты интернета".

Украинская правда