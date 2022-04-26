"Гуманитарка" с Maybach и Audi: без пошлин уже ввезено 20 тысяч авто, и это создает проблемы
В льготном режиме, который отменяет уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей, уже ввезено более 19 тысяч авто – это влечет за собой проблемы для ввоза гуманитарной помощи.
Об этом говорится в справке Государственной таможенной службы в распоряжении ЭП.
В Таможне обратили внимание, что ввезенные в период действия льготы (8-21 апреля) товары не были предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики. При этом пошлины на их ввоз формируют существенную долю доходов бюджета – в частности, транспортные средства, телефоны и т.д.
Например, телефонии было ввезено 32,5 т, кожаной обуви – 283 т, сыров – еще 411 т. Только из этих товаров должно было быть уплачено 1,3 млрд грн платежей.
Автомобилей таким образом было ввезено более 19 тысяч, от чего бюджет недополучил еще более 2 млрд грн. В то же время таможенными льготами воспользовались украинцы, покупавшие автомобили премиум-класса стоимостью более миллиона гривен. К примеру, MERCEDES-BENZ S560 стоимостью 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.
Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях простаивают волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью.
В Таможне подчеркивают, что отмененные пошлины не только наносят потери бюджета с товаров, не являющихся первой необходимостью, но и вредят связям с дружественными государствами.
С Польшей удалось с первых дней войны договориться о максимальном ускорении и упрощении выпуска грузов гуманитарной помощи, упрощении при перемещении коммерческих грузов и создании отдельных полос движения для гуманитарных грузов.
В то же время, подчеркивают в Таможне, "учитывая такое почти рекордное количество перемещений, учитывая, что соответствующие товары направляются в Украину без уплаты налогов, польская сторона отказалась от предварительно достигнутых договоренностей".
Теперь гуманитарные грузы теперь перемещаются в общей очереди, требуется больше времени на прохождение пунктов пропуска, а от коммерческих грузов требуют полный пакет документов для таможенного оформления.
Напоминаем:
Растаможить автомобиль для собственных нужд из стран Евросоюза за нулевые пошлины можно будет только на шести пунктах пропуска, ведь из-за очередей на границе не могут проехать гуманитарные грузы.
Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что ведомство предложит Кабинету министров соответствующие регуляторные изменения, чтобы исправить ситуацию без ущерба для волонтеров.
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