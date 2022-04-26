Мирбанк: в 2022 году энергоресурсы подорожают на 50%, а продукты питания – на 23%

Всемирный банк заявил, что рост цен на продукты питания и энергоносители может продлиться до конца 2024 года из-за сбоев в торговле и производстве.

Об этом пишет bloomberg.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, который достиг самого высокого уровня со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем снизится в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что цены на сельскохозяйственную продукцию и металлы увеличатся почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы снизятся и остануться на повышенном уровне.

"В целом, это крупнейший товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов", — заявил вице-президент Индермит Гилл.

Согласно отчету, война может привести к более продолжительной инфляции и задержке перехода к чистой энергии, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и, как следствие, стоимость удобрений может привести к нехватке продовольствия и затормозить прогресс в сокращении бедности.