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Украина и Красный Крест запустят новую программу выплат для переселенцев

Вторник, 26 апреля 2022, 19:49 - Алексей Павлыш

Кабмин с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины запустит новую программу выплат для вынужденных переселенцев.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека.

Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц.

"То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат почти 1 млн человек. Предпочтение будет предоставляться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий", - пояснил премьер.

В Украине продолжают работать и другие программы для вынужденных переселенцев: по 2 000 грн от правительства каждому взрослому и по 3 000 грн на ребенка.

"Также две общие с ООН и одна общая UNICEF программы по выплате 2 200 грн перемещенным лицам, принадлежащим к уязвимым категориям", - добавил Шмыгаль.

Экономическая правда

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