Германия поможет Украине экспортировать зерно

Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Федеральное правительство Германии хочет гарантировать, чтобы Украина могла продолжать выращивать зерно и доставлять его миру, несмотря на войну.

Об этом сообщает Handelsblatt, передает Укринформ.

"Федеральное правительство планирует "зерновой мост", – информирует СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Вывоз в этом году сельскохозяйственного урожая из Украины планируется с помощью железнодорожного транспорта - дочернего предприятия Deutsche Bahn AG по грузовым перевозкам, DB Cargo.

Таким образом хотя бы частично можно будет компенсировать невозможность применения морского транспорта.

"Как представитель железнодорожного транспорта, я настроен на то, чтобы 20 миллионов тонн зерна могли быть отгружены, чтобы предотвратить глобальную продовольственную катастрофу, голод", – сказал парламентский государственный секретарь в Министерстве транспорта ФРГ Михаэль Теурер.

Он подтвердил, что ведутся переговоры с украинской железной дорогой и другими европейскими железными дорогами, такими как железные дороги в Польше, Чехии, Словакии и Румынии.

В рамках федерального правительства уже происходит координация для обеспечения финансирования. Следует отметить, что железнодорожный транспорт значительно дороже морского, который Украина обычно использует для экспорта зерна. Впрочем, сейчас Украина не может использовать для экспорта свои порты.