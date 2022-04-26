Руководитель ДТЭК Ахметова: У нас больше нет активов в России

Энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова потерял активы в Российской Федерации из-за дефолта по платежам.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Дмитрию Рясному.

"В настоящий момент у нас уже нет активов в России и нет никаких отношений с Россией. Если говорить про российские шахты, то у нас был большой долг на балансе этих предприятий. Так как эти шахты были в залоге у Сбербанка, акции этих шахт были списаны в счет этого долга", – сообщил Тимченко.

Он добавил, что списание акций предприятий было предусмотрено в документах, так как произошел дефолт по платежам.

По словам Тимченко, доля активов группы в России была "ничтожно мала" по сравнению с активами в Европе, в США и в Украине.

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Экономическая правда