В РФ на фоне санкций фиксируют дефицит иностранного оборудования для развития сетей связи

На фоне санкций и нарушений логистики операторы связи перестали инвестировать в развитие сетей – уже наблюдается дефицит иностранного оборудования для развития сетей связи.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, до 2022 года на рынке независимых компаний, занимающихся башнями, наблюдался стабильный рост, который должен стимулировать запуск пятого поколения мобильной сети (5G) в России.

Однако после введения санкций процесс замедлился, поскольку операторы перестали инвестировать развитие сетей из-за нехватки оборудования и проблем с логистикой.

"В настоящее время все понимают, что 5G в России в ближайшей перспективе не будет, операторы сокращают инвестиционные программы", - отметил аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин.

Он добавляет, что обслуживающие башни компании будут получать от операторов платежи в пределах аренды, но рентабельность снизится до минимума.

"Да, операторы отложили развитие 5G, но продолжают усиливать инфраструктуры 4G, а легализация параллельного импорта решит проблему поставок базовых станций", – добавляет другой собеседник издания.

По словам источников издания, телеком-оператор МТС откладывает продажу своего бизнеса по развитию башен связи, включающего около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений, на неопределенный срок.

Компания планировала закрыть сделку в первом полугодии, но на фоне ухудшения экономической ситуации из-за войны в Украине просто никто на рынке не может купить портфель МТС, говорит один из собеседников на рынке.

По словам второго, ближе всего к покупке была Kismet Capital Group (KCG), сделку планировали закрыть в мае, но сейчас компания не ведет переговоров.

Экономическая правда