Компании Ахметова, Коломойского и Пинчука имеют огромные долги по передаче электроэнергии – "Схемы"

Украинские предприятия, конечными бенефициарами которых являются олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, имеют долги за услуги по передаче и диспетчеризации электроэнергии.

Об этом свидетельствуют документы, полученные "Схемами" (Радио Свобода) в свое распоряжение от участников энергорынка.

Крупные промышленные потребители и поставщики электроэнергии начали быстро накапливать долги сразу после полномасштабного вторжения войск России в Украину.

По состоянию на 1 апреля экспортеры электроэнергии задолжали 2,544 млрд. гривен за услуги по ее передаче.

Основной должник – трейдер "Д.Трейдинг", входящий в энергохолдинг ДТЭК, конечным бенефициаром которого является олигарх Ринат Ахметов.

"Поступления от "Д.Трейдинг" существенно прекратились после 25 февраля", – сообщил источник на энергорынке.

Также среди должников – ферросплавные предприятия. По состоянию на 1 апреля они задолжали более 55 миллионов гривень за услуги по передаче электроэнергии, и более 26 миллионов гривень – за диспетчеризацию.

Таким образом, общие долги ферросплавных предприятий за две услуги превысили 80 миллионов гривень.

"Значительное снижение уровня расчетов произошло, в частности, Никопольским заводом ферросплавов", – сообщил источник на энергорынке.

Никопольский завод ферросплавов входит в сферу влияния олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Имеет долг за услуги по диспетчеризации металлургический завод "Днепропросталь" (входит в трубно-колесную компанию "Интерпайп"), конечным бенефициаром которого является семья Виктора Пинчука.

На 1 апреля предприятие задолжало за эту услугу почти 25 миллионов гривень.