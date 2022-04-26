Основатель Twitter поблагодарил Маска за то, что тот "отобрал" соцсеть у Уолл-стрит

Основатель Twitter Джек Дорси поблагодарил Илона Маска за то, что тот "отобрал" соцсеть у Уолл-стрит.

Об этом Дорси написал в Twitter.

"Twitter как компания всегда был моей единственной проблемой и моим самым большим сожалением. Он принадлежал Уолл-стрит и рекламной модели. Отобрать его у Уолл-стрит - это правильный первый шаг", - написал основатель соцсети, в прошлом году покинувший пост руководителя компании.

По мнению Дорси, у созданной им платформы не должно быть владельца или руководителя: "Она хочет быть общественным благом на уровне протокола, а не компанией". На сегодняшний день покупка Twitter Маском – "единственное решение, которому я доверяю", добавил Дорси.

"Я доверяю его миссии по распространению света сознания. Цель Илона по созданию платформы, которая будет "максимально надежной и широко инклюзивной", - верна", - отметил Дорси.

Он также поблагодарил гендиректора компании Агравала и Маска за то, что те "вытащили компанию из невозможной ситуации".

"Это правильный путь... Я верю в это всем сердцем. Я очень рад, что Twitter продолжит служить общественной дискуссией", - резюмировал основатель соцсети.

Уолл-стрит – улица в Нью-Йорке. Знаменита тем, что на ней расположена Нью-Йоркская фондовая биржа. В переносном смысле название Уолл-стрит означает как саму биржу, так и весь фондовый рынок США.

Напомним:

Самый богатый человек мира, миллиардер Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Экономическая правда