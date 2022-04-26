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Восстановить электроснабжение трети Донецкой области невозможно – ДТЭК

Вторник, 26 апреля 2022, 12:48 - Cергей Мельник
 
Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Более 30% потребителей в Мариуполе и других районах Донецкой области отключены от электроэнергии, восстановить их снабжение невозможно.

Об этом заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью Дмитрию Рясному.

"Мы много раз пытались восстановить линии, подстанции Мариуполя, привезти гуманитарную помощь, но все это безрезультатно", – сказал Тимченко.

По его словам, следующая по уровню проблем за Донецкой областью – север Киевской.

Гендиректор ДТЭК добавил, что на шахте "Белозерская" в Донецкой области не ведется добыча по причине недостатка персонала и опасности подвоза туда людей.

Зеленая генерация не разрушена, но электростанции находятся на временно оккупированной территории. 

"Там нет возможности восстанавливать разбитые линии "Укрэнерго", и из-за этого часть ветротурбин просто не способна выдавать свою мощность", – сказал Тимченко.

Подробнее читайте в интервью: Глава энергетического бизнеса Ахметова: поставку российской нефти в Европу могут остановить до конца года

Экономическая правда

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электроэнергия Донецк Донбасс ДТЭК
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