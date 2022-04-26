Восстановить электроснабжение трети Донецкой области невозможно – ДТЭК
Более 30% потребителей в Мариуполе и других районах Донецкой области отключены от электроэнергии, восстановить их снабжение невозможно.
Об этом заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью Дмитрию Рясному.
"Мы много раз пытались восстановить линии, подстанции Мариуполя, привезти гуманитарную помощь, но все это безрезультатно", – сказал Тимченко.
По его словам, следующая по уровню проблем за Донецкой областью – север Киевской.
Гендиректор ДТЭК добавил, что на шахте "Белозерская" в Донецкой области не ведется добыча по причине недостатка персонала и опасности подвоза туда людей.
Зеленая генерация не разрушена, но электростанции находятся на временно оккупированной территории.
"Там нет возможности восстанавливать разбитые линии "Укрэнерго", и из-за этого часть ветротурбин просто не способна выдавать свою мощность", – сказал Тимченко.
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Экономическая правда
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