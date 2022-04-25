США подозревают Дерипаску в уклонении санкций 2018 года: изъяли ценные картины и Prada

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Правоохранители США провели обыски у российского олигарха Олега Дерипаски, с 2018 года находящегося под санкциями, и изъяли ценные картины Диего Риверы и обувь Prada.

Об этом сообщает Bloomberg.

Олигарх попал под санкции в 2018 году из-за связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до вторжения РФ в Украину ФБР провело обыски в связанных с Дерипаской особняке в Вашингтоне и таунхаусе в Нью-Йорке.

Меры были необходимы для поиска информации о том, каким образом и руководил ли Дерипаска денежными потоками после наложения санкций. В ходе обысков ФБР изъяли ряд ценных картин, туристические ботинки, посуду, финансовые документы, телефонные счета и другие документы.

У Дерипаски обвинения правоохранителей отвергают.

Четыре года назад олигарх попал под санкции из-за связей с Путиным: бизнесмен путешествовал по российскому дипломатическому паспорту и исполнял обязанности государственного эмиссара по указанию Путина. Связи были так тесны, что Дерипаска отмывал путинские деньги через свою компанию и владел активами от его имени, как выяснил Минфин США.

Чтобы наложить арест на активы олигарха во исполнение санкций, агенты ФБР "должны доказать, что преступление было совершено, а территория, подлежащая обыску, содержит доказательства преступления, выгоду от преступления или имущество, использованное в ходе совершения преступления".

Во время рейда в Нью-Йорке ФБР искало документы, связанные с компанией Gracetown Inc., управлявшей с 2013 года уплатой налога на недвижимость таунхауса Гринвич-Виллидж, который связывают с Дерипаской. Британские правоохранители раньше заморозили счета учредителя компании, ведь выяснили, что из-за них Дерипаска отмывал средства. В общей сложности на счетах было около 110 тысяч фунтов.

Главными активами Дерипаски являются Группа En+ (что активы в электроэнергетике и часть в Rusal), Группа ГАЗ и группа Ингосстрах (финансы).

Напоминаем:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой Газпрома Миллером.