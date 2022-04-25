Дания стала первым донором фонда восстановления украинской энергетики

Дания стала первым донором фонда, созданного Энергетическим обществом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.

Предполагается, что избрание поставщиков будет осуществляться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.

Напоминаем:

Энергетическое сообщество создало для Украины Фонд восстановления разрушенной российской войной энергетической инфраструктуры, донорами которого в основном станут государства-члены ЕС.