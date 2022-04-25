Apple начала удалять устаревшие приложения из App Store – СМИ

Apple предупреждает разработчиков приложений, что удалит приложения из App Store, которые не были "обновлены в течение значительного количества времени".

Об этом пишет The Verge со ссылкой на "Сообщение об улучшении приложений", которое прислали разработчикам приложений.

Разработчикам предоставляется только 30 дней на их обновление.

"Вы можете сделать это приложение доступным для новых пользователей, чтобы его могли найти и скачать из App Store, отправив обновления для рассмотрения в течение 30 дней", - пишет Apple в электронном письме.

"Если обновление не будет отправлено в течение 30 дней, приложение будет изъято из продаж", - добавили в компании.

Хотя Apple удалит устаревшие приложения из App Store, все ранее загруженные приложения останутся на устройствах пользователей.

При этом ряд производителей приложений выразили обеспокоенность по поводу изменений.

Так, разработчик Protopop Games Роберт Кабве написал в Twitter, что Apple угрожает удалить полностью функциональную игру Motivoto, поскольку она не обновлялась с марта 2019 года.

А Коста Элефтериу, разработчик клавиатуры Apple Watch FlickType, написал, что Apple сняла версию его программы, созданную специально для слабовидящих, поскольку она не обновлялась в течение двух лет.

При этом, по его словам, когда-то сверхпопулярная программа Pocket God все еще остается в App Store, хотя последнее обновление она получила в 2015 году.

Критики такой политики Apple утверждают, что мобильные приложения должны оставаться доступными независимо от их возраста, подобно тому, как старые видеоигры остаются доступными на консолях.

"Мы внедряем постоянный процесс оценки приложений, удаляя приложения, которые больше не функционируют должным образом, не соответствуют текущим инструкциям по просмотру или устарели", - отметила компания на странице Apple App Store Improvements.

Но на странице нет отметки времени, поэтому не сразу ясно, когда корпорация опубликовала или обновила эту публикацию.

Apple также четко не указывает, что она считает "устаревшим" - или на основании времени, прошедшего с момента последнего обновления приложения, или это касается совместимости с последней версией iOS.

Экономическая правда