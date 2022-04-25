НБУ напомнил, что банки будут работать в обычном режиме 2 и 9 мая

Национальный банк напоминает, что 2 и 9 мая отменены как праздничные дни, поэтому банки будут работать в нормальном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, что в условиях военного положения в Украине отменены праздничные дни, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Таким образом, праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится. Поэтому банки будут работать 2 мая в обычном режиме.

Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, отмечает регулятор. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.