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Пассажиропоток российского "Аэрофлота" рухнул на 20%

Понедельник, 25 апреля 2022, 17:33 - Cергей Мельник
 
Mario Tama/Getty Images

Пассажиропоток группы "Аэрофлот", в которую помимо одноименной авиакомпании входят лоукостер "Победа" и чартерный перевозчик "Россия", в марте упал на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте группы.

На внутренних линиях в марте было перевезено 2 млн пассажиров, это на 15,7% меньше, чем в марте прошлого года. 

На международных линиях падение пассажиропотока оценивается в 50%, до 189 тысяч. 

Сильнее всего пассажиропоток упал у компании "Аэрофлот" (на 32,1%), меньше всех от санкций пострадала "Победа", пассажиропоток которой снизился лишь на 7,3%.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" сократился на 9%, до 5,8 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел снизился на 3,3 п.п., до 79,5%. Данные о количестве самолетов в группе на конец марта пресс-служба в этот раз не привела, заметил "Интерфакс".

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что власти планируют дополнительный выпуск акций группы "Аэрофлот" и погашение долгов других авиаперевозчиков за счет средств Фонда национального благосостояния.

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