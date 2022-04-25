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"Ковальская" рассматривает переезд части мощностей на запад Украины

Понедельник, 25 апреля 2022, 16:23 - Александр Колесниченко
 
Ковальская

Промышленно-строительная группа "Ковальская" оценивает целесообразность переноса части производственных мощностей в западный регион.

Об этом говорится в пресс-релизе группы.

В компании создана рабочая группа для оценки целесообразности переноса части производственных мощностей в западный регион в рамках промышленного хаба в Розвадове или поиска соответствующей площадки во Львове.

"Анализируется рынок, его потенциал потребления строительной продукции, а именно: бетона, железобетона и конструктива. В ближайших планах возобновить реализацию проекта строительства завода по производству газобетона", – говорится в сообщении.

В то же время "Ковальская" возобновляет работу производственных линий на трех заводах в Киеве, карьерах в Житомирской области и строительном хабе во Львовской области.

На черниговской "Стройиндустрии" начались работы по оценке повреждений в результате артиллерийских обстрелов. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы и возобновлено производство. 

Предприятие "Энерджи продакт", производившее газобетон, находится на временно оккупированной территории в г. Новая Каховка. Производство приостановлено до возобновления контроля над городом украинскими властями.

"С 24 февраля большинство наших активов было остановлено. В апреле мы начинаем постепенное восстановление, ведь продолжительность боевых действий трудно спрогнозировать. Около 10% сотрудников компании мобилизовано. Наше постепенное восстановление должно стать положительным сигналом для других индустрий", – заявил генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

На строительных площадках "Ковальской" в Киеве работы еще не возобновлены, сейчас происходит аудит объектов и мобилизация необходимых ресурсов для их завершения.

"Ковальская" объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства строительных материалов и девелопмента. Продукция представлена брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek и другими.

Предприятия "Ковальской" находятся в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общее количество работников – более 5 тысяч.

Кроме промышленных активов, Ковальская занимается строительством жилых объектов в Киеве.

Экономическая правда

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