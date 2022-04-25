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Новая почта возобновляет работу в Буче и Ирпене, в мае откроет все отделения Киевской области

Понедельник, 25 апреля 2022, 15:23 - Дана Гордийчук
 
фото нп

Почтовый сервис "Новая почта" возобновил работу на деоккупированной Киевщине и открыла отделения в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 25 апреля заработали:

  • Четыре отделения в Ирпене: Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85; №8, ул. Центральная, 6а; №11, ул. Украинская, 82 и №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98;
  • Два отделения в Макарове: Отделение №1, ул. Проектная, 1 и №2, ул. Кочубея, 1;
  • Одно отделение в Буче: Отделение №2, бул. Богдана Хмельницкого, 4;
  • Одно отделение в Колонщине: Отделение №1, ул. Киевская, 26

Отделения работают 7 дней в неделю. В будни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

До 15 мая Новая почта планирует открыть всю сеть отделений по Киевской области. На минувшей неделе компания также возобновила курьерскую доставку в этом регионе.

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Новая почта
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