В IT-компаний в РФ дефицит иностранных серверов, запасы российских также заканчиваются

Крупнейшие российские IT-компании испытывают проблемы при закупке иностранной вычислительной техники - серверов и систем хранения данных: VK попросила Минцифры РФ помочь с закупкой "десятков тысяч серверов" на фоне дефицита импортной техники.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Просто приобрести иностранное оборудование, даже подержанное, на рынке уже невозможно, сказали изданию его участники.

"В скором времени проблемы возникнут и с российскими серверами: запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не планируется", - говорится в статье.

По данным источника в правительстве РФ, VK (ранее Mail.ru Group) на прошлой неделе направила Минцифры РФ письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов".

По словам собеседника, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимые как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и масштабирования IT-инфраструктуры.

В Минцифре РФ подтвердили получение письма, отметив, что с участием Минпромторга РФ "принимаются меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, отвечающей самым высоким требованиям".

В Минпромторге РФ заявили, что "не видят причины для нагнетания обстановки" на рынке вычислительной техники.

"Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не обнаружено", – утверждают в ведомстве.

В VK изданию рассказали, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру. Однако заверили, что компания располагает необходимым резервом мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на длительный период.

Отмечается, что трудности с закупками новой техники испытывает и Яндекс. Компания приостановила многие запланированные инвестиции в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций. В "Яндексе" "Ъ" заверили, что "на данный момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов".

В то же время, источник издания на рынке операторов центров обработки данных подтверждает, что сегодня в России купить коммерческие партии нового оборудования фактически невозможно

"Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, б/у техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", - отмечает собеседник. Приобрести технику иностранного производства невозможно, подтверждает глава направления "Инфраструктурные решения" компании "Шаг" Александр Сысоев.

По словам директора компании "Промобита" Максима Копосова, сейчас на складах его компании находится запас комплектующих всего на несколько сот серверов.

"Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас тяжело. У нас есть запас в несколько сотен "Эльбрусов", и еще мы заказали около тысячи "Байкалов", - рассказал он.

Экономическая правда