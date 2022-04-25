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В Норвегии активисты Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью

Понедельник, 25 апреля 2022, 14:18 - Алексей Павлыш
 
reuters

В Норвегии активисты международной организации защиты окружающей среды Greenpeace заблокировали путь российскому танкеру с нефтью.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Greenpeace.

По данным агентства, активисты подплыли к танкеру на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи в знак протеста вторжения России в Украину. Само судно, направлявшееся в сторону терминала компании Esso Norway, сейчас стоит в 70 км к югу от Осло.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я поражен тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует путинскую войну", - сказал председатель Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Ранее представитель нефтяной компании Esso Norway подтвердил изданию Borsen, что в страну продолжаются поставки российской нефти. При этом контракты были заключены до начала военных действий, а оформление новых не планируется, уточнил спикер Esso.

Greenpeace призвала норвежское правительство запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно отменить любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.

 
reuters

"Esso Norway согласилась купить нефть еще до начала войны и не имеет планов по дальнейшим закупкам в России, сказал представитель компании норвежской ежедневной газете Dagbladet", - пишет агентство.

Экономическая правда

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Норвегия Россия экология нефть газ
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