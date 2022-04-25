Спрос на энергоресурсы в Китае может упасть на 20% – медиа

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Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в Китае в апреле, вероятно, будет на 20% ниже, чем годом ранее.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Падение спроса станет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в Ухане более двух лет назад.

Наиболее резким станет падение спроса на бензин, учитывая, что потребление авиационного топлива год назад было довольно слабым, и, соответственно, база для сравнения является низкой.

Спрос на дизельное топливо в сфере автомобильных грузоперевозок уменьшился, однако потребление в сельскохозяйственном секторе остается стабильным, отмечают представители отрасли.

Спрос на бензин в восточной части Китая рухнул в текущем месяце на 40%, главным образом, из-за локдауна в Шанхае, сообщил топ-менеджер одной из китайских нефтекомпаний.

Государственная нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical Corp. (Sinopec), а также независимые нефтепереработчики в провинции Шаньдун, были вынуждены сократить объемы производства из-за ослабления спроса. Кроме того, резко выросли запасы нефтепродуктов, и компании обратились к властям КНР с просьбой выделить дополнительные квоты на экспорт продукции.

Ожидаемый спрос на энергоносители в КНР в апреле будет примерно на 9% ниже среднего показателя 2021 года.